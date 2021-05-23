سناء الحساني لـ دوت الخليج: مصر لم تتوانى يومًا عن نصرة القضية الفلسطينية«فيديو»

/632216/سناء-الحساني-لـ-تحيا-مصر-مصر-لم-تتوانى-يوما-عن-نصرة-القضية-الفلسطينيةفيديو
قالت النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب، أن وقوف مصر بجانب القضية الفلسطينية، ليس بجديد عليها، موضحة أنها منذ قديم الأزل وهي تساندها، وما نراه الأن يأتي يعتبر تأكيدا لهذا الكلام.
الحساني: موقف مصر مع فلسطين مشرف
وأشادت النائبة سناء الحساني بموقف مصر المشرف مع غزة، موضحة أن تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة ومساعدة اشقائنا الفلسطنيين موقف مشرف ويدعونا جميعا للفخر، مثمنة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة لإنهاء الصراع بين الدولة الفلسطينية والإحتلال.
ونوهت النائبة سناء الحساني أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الوحيدة التي استطاعت أن توقف إطلاق النار في غزة وساهمت في عودة الهدوء من جديد إلى الساحة الفلسطينية.، مؤكدة أن مصر لم تتوانى يوما عن نصرة القضية الفلسطينية، منذ بدايتها.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قانون العلاوة. كما شهدت الجلسة اليوم، الإشادة بدور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
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