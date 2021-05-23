حسن الرداد يتمكن من الوصول لهوية منتحل شخصية إيمي سمير غانم 

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دوت الخليج يكشف مصير حساب منتحل شخصية الفنانة سمير غانم، وإجراء زوجها الفنان حسن الرداد ضده.

غلق حساب منتحل شخصية إيمي سمير غانم

كتب الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» قائلًا: "تم غلق هذه الصفحة المزيفة.. و جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسئولين عن هذه الصفحة.

مشادة كلامية بين حسن الرداد وأحد متابعيه بسبب منتحل شخصية زوجته

فهاجمته إحدى متابعينه طالبًة منه عدم إلحاق الضرر بالمسئول عن ذلك الحساب قائلة: "هو قال أنها مش لإيمي.. بلاش أذية لناس ربنا يباركلك"، ليرد عليها الردار بصورة من ذلك الحساب جمعت بين والدته الراحلة وزوجته وقد عُلق عليها ب "حماتي.. ربنا يرحمك"، ليؤكد لها أن ذلك الصفحة كانت تنتحل شخصية إيمي.

هذا وقد خرج الفنان حسن الرداد قبل ساعات وحذر متابعيه من صفحة عبر منصة فيس بوك، تنتحل شخصية زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، حيث نشر صورة للصفحة التي تحمل صورة الراحل سمير غانم، وكتب: "أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتنقل أخبار عن إيمى سمير غانم.. حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي.. إيمي ليس لديها أى صفحة على فيس بوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة".

حسن الرداد يشيد ببعض نجوم الفن بعد اعتذارهم عن مناسبات مراعاًة لوفاة سمير غانم

ومن ناحية أخرى، حرص الفنان حسن الرداد، على توجيه الشكر لعدد من نجوم الوسط الفني منهم محمد حماقي وهالة صدقي، ومصطفى شعبان وعمرو سعد، لتصرفهم النبيل تجاه ما تمر بها العائلة والوسط الفني بأكمله، بعدما فقدوا الفنان سمير غانم، حيث منهم من اعتذر عن الحفلات والأفراح.

وفاة سمير غانم

الجدير بالذكر، أن نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى.