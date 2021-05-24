سفير مصر بنيجيريا يهنئ بيراميدز بتأهله لنصف نهائى كأس الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - بعث إيهاب عوض، سفير مصر لدى نيجيريا، برسالة تهنئة لفريق بيراميدز لكرة القدم بمناسبة تأهله للدور نصف النهائى لبطولة كأس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بعد تخطيه فريق إنيمبا النيجيرى بنتيجتى مبارتى الذهاب والإياب بمصر ونيجيريا، متمنيا للفريق المصرى مواصلة انتصاراته الإفريقية وصولاً للتتويج بالبطولة.





كان السفير المصرى وأعضاء السفارة المصرية فى أبوجا، على تواصل مستمر مع إدارة فريق بيراميدز منذ ظهور نتيجة قرعة مباريات ربع النهائى للبطولة، وجرى تنسيق الأمور اللوجيستية بين السفارة والسلطات النيجيرية واتحاد كرة القدم النيجيرى، لاستقبال الفريق وتسهيل انتقاله من مطار مدينة بورت هاتكورت بجنوب نيجيريا إلى مدينة آبا، كما جرى التنسيق مع رموز الجالية المصرية المقيمين فى جنوب نيجيريا لمرافقة بعثة الفريق.

وتتابع السفارة ترتيبات انتقال بعثة الفريق المصرى إلى مطار بورت هارتكورت تمهيدا لمغادرة نيجيريا، وذلك بعد تحقيق الإنجاز المشرف بالتأهل إلى نصف النهائى للبطولة الإفريقية.