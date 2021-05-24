كان السفير المصرى وأعضاء السفارة المصرية فى أبوجا، على تواصل مستمر مع إدارة فريق بيراميدز منذ ظهور نتيجة قرعة مباريات ربع النهائى للبطولة، وجرى تنسيق الأمور اللوجيستية بين السفارة والسلطات النيجيرية واتحاد كرة القدم النيجيرى، لاستقبال الفريق وتسهيل انتقاله من مطار مدينة بورت هاتكورت بجنوب نيجيريا إلى مدينة آبا، كما جرى التنسيق مع رموز الجالية المصرية المقيمين فى جنوب نيجيريا لمرافقة بعثة الفريق.
وتتابع السفارة ترتيبات انتقال بعثة الفريق المصرى إلى مطار بورت هارتكورت تمهيدا لمغادرة نيجيريا، وذلك بعد تحقيق الإنجاز المشرف بالتأهل إلى نصف النهائى للبطولة الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بنيجيريا يهنئ بيراميدز بتأهله لنصف نهائى كأس الاتحاد الإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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