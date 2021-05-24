وزير التعليم : الامتحان النهائى للثانوية سيكون مختلف تماما عن التجريبى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانين السابقين عليهم حضور الامتحان الثالث، موضحا أن الأمور تسير بشكل جيد ولا داعى لقلق الأهالي.





وأوضح شوقى، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، والمذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أنه لازال هناك امتحان تجريبى ثالث للامتحانات الثانوية العامة، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التى تقوم فيها الوزارة بعمل ثلاثة امتحانات تجريبية فى عام واحد . وأكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحان النهائى سيكون مختلف تماماً من حيث التأمين، والبدائل المطروحة تقنياً أكثر من الأمتحانات التجريبية الحالية.

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