أنباء عن تدهور الحالة الصحية لـ الأنبا سلوانس إثر مضاعفات كورونا

جدة - نرمين السيد - ترددت أنباء فى مواقع التواصل الاجتماعى عن دخول الأنبا سلوانس، أسقف ورئس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر فى غيبوبة، وذلك إثر مضاعفات كورونا التى يعانى منها الأنبا سلوانس منذ نحو شهر، هو وعدد من رهبان الدير.





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