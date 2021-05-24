وزير الرى : الملء الثانى لسد للنهضة هو بمثابة جفاف صناعى تتعرض له مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن المواطن المصرى لن يشعر بمشكلة ظاهرية فى المياه بسبب سد النهضة الإثيوبى، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة الترشيد فى الاستهلاك.





وقال خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "on e"، مساء الأحد، إن عدد سكان مصر ارتفع خلال السنوات العشر الماضية، وهى فترة بناء السد الإثيوبي، بنحو 25 مليون شخص، محذرًا من أن السير بنفس المعدل فى الزيادة السكانية يزيد الحاجة إلى توفير كميات أكبر من المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف عبد العاطى أن مصر تحتاج 7.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2050 لسد احتياجات 75 مليون نسمة جديدة، موضحًا فى الوقت نفسه أن مصر تملك حاليًا 60 مليون متر مكعب من المياه فى العام بينها 55.5 مليونًا من نهر النيل، فيما الاستهلاك السنوى يصل إلى 80 مليون متر مكعب.

وأشار عبد العاطى إلى الملء الثانى لسد للنهضة هو بمثابة جفاف صناعى تتعرض له مصر، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يراعى مصلحة الجميع ويتماشى مع القانون.