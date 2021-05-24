 شيماء محمود لـ دوت الخليج: السيسي أعاد لمصر دورها الإقليمي في القضية الفلسطينية «فيديو»

/632210/شيماء-محمود-لـ-تحيا-مصر-السيسي-أعاد-لمصر-دورها-الإقليمي-في-القضية-الفلسطينية-فيديو

أشادت النائبة شيماء محمود عضو مجلس النواب، بدور مصر الكبير في مساندة الشعب الفلسطيني وتقديم كامل الدعم له، لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي الغاشم وما تسبب به من خراب ودمار.

شيماء محمود توجه التحية للرئيس السيسي

ووجهت النائبة شيماء محمود التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد للدولة المصرية دورها الإقليمي في القضية الفلسطينية، مشيدة بالمبادرة التي شملت تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ودعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته .

ولفتت عضو مجلس النواب، ان ما تقوم به الدولة المصرية من مساندة قوية لفلسطين ليس بجديد عليها، موضحة أن مصر دائما تقف بجانب أشقائها في وقت الشدة، وتلبي دائما النداء، على الرغم من أي ظروف.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قانون العلاوة.

كما شهدت الجلسة اليوم، الإشادة بدور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.