/632220/أحمد-موسى-الفلسطينيون-يحتفلون-بالعيد-بسبب-تدخل-مصر-ووقف-إطلاق-النار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الاعلام في كل بلاد العالم، تتحدث عن ما قدمته مصر من مجهودات في عودة الاستقرار، ووقف إطلاق النار في قطاع عزة.
اتصال بايد بالرئيس السيسي
ونوه موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ، هو من بادر بالاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عقب موقفه المشرف من القضية الفلسطينية، ودوره الكبير في وقف إطلاق النار.
تدخل مصر ووقف اطلاق النار
وأكد الإعلامي احمد موسي أنه لولا تدخل مصر لاستمر العدوان الإسرائيلي على غزة حتي يومنا هذا، موضحاً أن الفلسطينيون يحتفلون بالعيد هذه الأيام بعد توقف القصف الذى بلغ أشده أول أيام عيد الفطر.
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