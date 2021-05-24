باحث : الكنيسة تفقد 6 رهبان خلال شهر مايو بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وهؤلاء الرهبان هم:

الراهب صرابامون الشايب

الراهب أندراوس أفا مينا

الراهب القس داود سانت إنتونى من رهبان دير سانت إنتونى بـ كاليفورنيا "أصابه فيروس كورونا خلال زيارته لمصر".

الراهب لوقا الرزيقى

الراهب تواضروس الرزيقى

الراهب موسى الرزيقى

وتشير الأنباء إلى وجود عدد كبير من رهبان ديرى الشايب والرزيقات بالأقصر، تحت العلاج من كورونا حتى الآن.

ويعد شهر مايو هو الشهر الأسوأ على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بداية الجائحة، حيث فقدت الكنيسة قرابة 21 كاهنا خلال هذا الشهر فقط بمعدل يقترب من كاهن كل يوم.