/632221/تهنئة-للأستاذ-عبدالعزيز- السيد-وعروسته-غادة-أشرف-بمناسبة-الزفاف-السعيد

فى حفل عائلى بهيج في محافظة الشرقية يوم الاحد الموافق ١٦ من شهر مايو ضم الأهل والأصدقاء والأقارب وعلى أنغام الموسيقى تم الزفاف السعيد للعروسين عبدالعزيز السيد وغادة أشرف .

وتتقدم الأستاذة إيمان الشعراوي والاستاذ محمد الشعراوي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى العروسين داعيا الله عزوجل أن يمن عليهم بفضله و دوام الصحة والسعادة. كما يتقدم الاستاذ أحمد الشعراوي والاستاذ أسامة الشعراوي بأحر التهاني القلبية لأسرة العروسين،متمنياً لهما سعادة وافرة بزفاف نجليهما، وأن يزرقهما الله بالذرية الصالحة.

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