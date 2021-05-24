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تهنئة للأستاذ عبدالعزيز  السيد وعروسته غادة أشرف بمناسبة الزفاف السعيد 

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محمد الشعراوي 0 تبليغ

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فى حفل عائلى بهيج في محافظة الشرقية يوم الاحد  الموافق ١٦ من شهر مايو ضم الأهل والأصدقاء والأقارب وعلى أنغام الموسيقى تم الزفاف السعيد للعروسين عبدالعزيز السيد وغادة أشرف .

وتتقدم  الأستاذة إيمان الشعراوي والاستاذ محمد الشعراوي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى العروسين داعيا الله عزوجل أن يمن عليهم بفضله و دوام الصحة والسعادة.

 كما يتقدم الاستاذ  أحمد الشعراوي والاستاذ أسامة الشعراوي بأحر التهاني القلبية لأسرة العروسين،متمنياً لهما سعادة وافرة بزفاف نجليهما، وأن يزرقهما الله بالذرية الصالحة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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