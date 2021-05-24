جدة - نرمين السيد - كشف المستشار الدكتور مايكل نصيف، الخبير الاقتصادى والقانونى، أسباب اتجاه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لفتح الشواطئ والمتنزهات، والبقاء على مواعيد الإغلاق المحال، والمطاعم فى الـ 9 مساء.





وأكد نصيف أن فكرة التهوية الجيدة أمر مهم فى حرب جائحة كورونا، ولاسيما أن الهواء والشمس أمرين مهمين فى تقوية المناعة وخصوصا أن أشعة الشمس تزود الإنسان بفيتامين "د" المهام للصحة. وأضاف أن الجلوس أمام البحر وفى الحدائق والمتنزهات أمر يقوى من الصحة النفسية، وبالتالى تقوى المناعة، مشددًا أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وعدم التصافح والسلام باليد داخل هذه الأماكن. وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات أمر يعد إيجابيا فى حرب فيروس كورونا والقضاء عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير اقتصادى يوضح فوائد قرار الحكومة بـ فتح الحدائق والشواطئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.