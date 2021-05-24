وزير الرى : الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الرى محمد عبدالعاطي، أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية، ولن تقبل بتصرف أحادى فيما يخص أزمة سد النهضة، مبينا أن هناك إجراءات من الممكن اتخاذها دون أن يوضح ما هى تلك الإجراءات.





وقال وزير الرى، فى تصريحات خاصة لقناة " أون"، مساء الأحد، إن رئيس الاتحاد الإفريقى يحاول وجود طرق لإيجاد مقترح ملموس للوصول لحلول لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين مصر والسودان وإثيوبيا، مبينا فى الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم بأى مقترحات حتى الآن لإيجاد حلول بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن هناك تجميدا للموقف من ناحية المفاوضات، مشيرا إلى أن السد الإثيوبى يحتاج إلى تعاون بين الدول الثلاثة، وإلى تبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب.

وكشف وزير الرى والموارد المائية، أنه يتم إعادة استخدام المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائى فى الحصة المصرية.

وأشار وزير الرى إلى أنه تم تجهيز وإنشاء ما يقارب 120 محطة خلط مياه لسد العجز المائي، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه يتم الاستفادة بمخزون السد العالى فى حالات الجفاف فقط، وأن الملء الثانى للسد الإثيوبى سيمثل جفافا صناعيا.