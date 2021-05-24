هل يجوز الجمع بين نية قضاء صيام رمضان مع 6 أيام من شوال؟

جدة - نرمين السيد - وأضافت، فى إجابتها على سؤال: "هل يجوز صيام قضاء ما فات من شهر رمضان مع صيام ستة أيام من شوال بنية واحدة؟: "يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أى لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل".
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وتابعت: "بناءً عليه يجوز لـ المرأة المسلمة أن تقضى ما فاتها من صوم رمضان فى شهر شوال، وبذلك تكتفى بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها، لكون هذا الصيام قد وقع فى شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتى تحية المسجد، لكون هذه الصلاة التى أداها قبل أن يجلس".
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