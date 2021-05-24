انت الان تتابع تفاصيل خبر فصل مباشر.. البرلمان يوافق نهائياً على فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات ودون اللجوء للقضاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام البرلمان المصري اليوم بالموافقة بشكل نهائي على فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، وبشكل مباشر ودون الرجوع للقضاء والمحاكم، وتمكين جهة العمل من تنفيذ قرار الفصل مباشرةً دون الحاجة للمحاكم.

البرلمان يوافق نهائياً على فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

ويقوم القانون الذي وافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثيه بوضع حد للذين يشغلون الوظائف العامة بالرغم من ثبوت تعاطيهم للمخدرات، وذلك لحماية المواطنين من الخطر الذي يسببه هذا الموظف المتعاطي للمخدرات وخاصة إذا كان يعمل في المرافق العامة.

ويقضي القانون الذي تمت الموافقة عليه نهائياً بـ فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات في جميع أجهزة الدولة، وتقرير عقوبات جنائية على من يثبت بتقديمه العون بالسماح بالتعيينأو التعاقد أو الإستمرار لموظف تعاطى المخدرات في عمله.

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وفي هذا السياق أكدت اليوم عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة البرلمانية نشوى الشريف، أنه سوف يتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات خلال 6 شهور من الآن، وذلك من أجل إعطاء فرصة للمتعاطين من الإقلاع عن تناول المخدرات أو العلاج.