حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 25-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: تفكر باستراتيجية جديدة وتضع امامك احتمالات متنوعة لكنك متفائل لان الحظ يدعمك ويشجعك على الخروج من دائرتك المالوفة.
عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.
صحياً: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: تكون حركة التواصل مع مجتمعك المهني وحتى الاجتماعي مفيدة وناشطة جدًّا ،كما تبدو صريحا واثقا من نفسك قادرا على الكلام الصائب في الوقت المناسب
عاطفياً: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحاً من الهموم والمشاكل.
صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل الإقدام عليها.
عاطفياً: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها.
صحياً: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: تتمتّع بفصاحة ذكية، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيّئ نفسك للسفر أو للتنقّل أو لتولي منصب جديد.
عاطفياً: تجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة.
صحياً: كن منفتحاً على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحياً.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه.
عاطفياً: يبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك.
صحياً: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: وجود القمر في برجك مؤشر فلكي ايجابي يدعوك الى تكثيف التحركات الاجتماعية والمهنية نظرا لدعمها الكامل لك فلا تبق وحيدا وحاول في جميع الاحوال ترك انطباعات ايجابية وتفادي الجدال.
عاطفياً: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك.
صحياً: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوغا أو السير في الطبيعة أو تسلق الجبال.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: يوم طويل لا يعدك بنتائج حاسمة ومن المستحسن ان تخصّصها للاعداد والتحضير ومراقبة الاوضاع ريثما تنجلى السحب وتتبلور الامور
عاطفياً: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشؤون العاطفية.
صحياً: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكراً وممارسة رياضة الجري.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: تحتلّ مركزاً مهمّاً وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكّن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير الإعجاب وتنال الإجماع.
عاطفياً: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجساً لك.
صحياً: حاذر انفعالات شديدة قد تولّد الارهاق والتعب النفسي وكُن هادئاً إلى أقصى حد.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنياً في اتخاذ أي قرار مهني لأن العبرة في النتائج.
عاطفياً: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط.
صحياً: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: تخفّ المسؤوليات تدريجياً، وربّما تنجح في استعادة الثقة والدعم، وتصبح قادراً على السعي وراء أهدافك بلا عوائق .
عاطفياً: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحاً.
صحياً: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ في هذا التفكير.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: يشجعك القمر من العذراء على تعزيز التحالفات والصداقات لانك قد تحتاج الى دعم ونفوز البعض في الايام القليلة القادمة
عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه فلا ترمِ نفسك في متاهات مجهولة النتائج، بل اطلب إلى الشريك أن يساعدك ولن يخيبك.
صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئاً لك.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 25-5-2021
مهنياً: تعيش يوما متقلبا من المستحسن ايجاد الوسائل للترفية عن النفس والاختلاط بالمجتمع دون مبالغة واستخفاف بالواجبات
عاطفياً: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.
صحياً: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.
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