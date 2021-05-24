صور.. وزير الرى: إزالة 4.357 حالة تعد على النيل منذ مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الرى اليوم الإثنين أنه تم إزالة 8 حالات تعد على نهر النيل بالقناطر الخيرية، وكذا تنفيذ 12 قرار ازالة بجزيرة الزمالك.

وأشاد الدكتور عبد العاطى بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة واجهزة الدولة المختلفة وخصوصا شرطة البيئة والمسطحات فى تنفيذ الإزالات.



وقال الدكتور عبد العاطى إن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل تنفيذ الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتى تأتى استمرارا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتى تم إطلاقها اعتبارا من 20 مارس 2021، وأسفرت عن إنجازات كبيرة إذ تم إزالة حوالى 4.357 حالة تعد على مساحة 648 ألف متر مربع تقريبا "154 فدانا" ومازال العمل مستمرا فى هذه الموجة حتى الآن، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى تعدى أيا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الى "نيل بلا تعديات".



وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار إهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص على الحفاظ الدائم عليه، فقد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ 5 يناير 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات على المجرى، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخصوصا الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يزيد عن 62 ألف حالة تعدى حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانى سكنيه وأعمال ردم وتلوث وخلافه، مؤكدا أن المتابعه والتصدى والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكل المخالفين وتقليص الفجوه بين المزال والمحرر.



وفى ضوء توجيهات الدكتور عبد العاطى بالتعامل الحاسم مع أى تعديات على نهر النيل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالتها فى مهدها، اتخذت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية الإجراءات اللازمة لإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل إذ تم إزالة 4 حالات تعد بمركز الباجور بمحافظة المنوفية بمسطح 122 مترا مربعا، و5 حالات تعد بمركز طوخ و4 حالات بمركز القناطر الخيريه بمحافظة القليوبيه بمسطح إجمالى 241 مترا مربعا، كما تم تنفيذ 17 قرار إزالة بمحافظة أسيوط عبارة عن مبانى وأسوار وغرف وردم بإجمالى ألفين متر مربع، وإزالة 3 مخالفات بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمساحه قدرها 71 متر مربع، وتنفيذ 7 قرارات إزالة ردم بخور جزيرة الحمودى بمحافظة قنا، وتنفيذ 4 قرارات إزالة بمحافظة الدقهلية بمساحة 600 متر مربع.