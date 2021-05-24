توجيهات السيسى بتطوير الريف المصرى على رأس اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية والمسئولين عن مبادرة "حياة كريمة"، إذ وجه الرئيس بتوحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصرى.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضى إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف، حيث أكد أن الرئيس السيسى اطلع على عرض متكامل لجميع محاور المشروع، الذى يعد الأضخم من نوعه فى العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستفيدين التى تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التى تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين من خلال التدخل العاجل لتحسين كل نواحى الحياة وجودتها فى 4.584 قرية وتوابعها يقطنها 58% من سكان مصر بتكلفة 700 مليار جنيه.

وفى شأن رئاسى آخر، كتبت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم الأشقاء الفلسطينيين.. قافلة "تحيا مصر" الإنسانية تصل ميناء رفح وتستعد للعبور إلى غزة" أن قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية وصلت محطتها الأخيرة فى ميناء رفح البري؛ استعدادا للعبور إلى قطاع غزة، لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطينى بقطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفى الشأن الحكومي، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيا على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة.

وذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "النواب يقر علاوة 250 جنيها للعاملين بالدولة" أن مجلس النواب وافق نهائيا عل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن العلاوة التى سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيها، وليس الحد الأدنى المحدد بمشروع قانون العلاوة الدورية، موضحا أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة مع راتب يوليو القادم، لافتا إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل الزيادات الجديدة.

وفى الشأن المحلي، كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "وزير التنمية المحلية يلتقى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية" أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أكد - خلال استقباله رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية - أن ملف مكافحة الفساد يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن جميع المسئولين لا يدخرون جهدا فى مواجهة أى نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أى مخالفات بالإدارة المحلية، مشددا على أهمية دور المؤسسات الصحفية فى زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعى الصحيح وغرس الانتماء لدى المواطنين خاصة فى ظل حروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية.

وفى شأن آخر، كتبت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اختيار الخطوط بدقة وعناية.. والاستثمارات 225 مليار جنيه.. شبكة القطارات الكهربائية تصل لكل مكان وتخدم جمع المواطنين" أن وزارة النقل أكدت الأولوية التى توفرها الدولة لتطوير وتحديث السكك الحديدية بميزانية تزيد على 225 مليار جنيه للبنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة وإضافة خطوط خاصة لمناطق الضواحى والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العاملين.

وفى الشأن الصحي، نشرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "لا إصابات بـ "الفطر الأسود" فى مصر" تأكيد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أنه لم يتم رصد أو ظهور أى حالات إصابة بـ "الفطر الأسود" فى مصر، سواء بين مرضى فيروس كورونا المستجد أو من تعافوا منه.

من جهتها، كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "المحافظات تواصل مواجهة مخالفى الإجراءات الاحترازية" أن الأجهزة المحلية بالمحافظات تواصل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإغلاق المطاعم فى الساعة التاسعة مساء، فضلا عن منع تنظيم الأفراح وسرادقات العزاء.

من ناحيتها، وتحت عنوان "الصحة: إنتاج 40 مليون جرعة من "سينوفاك" الصينى العام الحالي"، نقلت صحيفة "المصرى اليوم" عن وزارة الصحة أنه سيتم إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" خلال العام الحالى من خلال مصانع فاكسيرا، وسيتم إنتاج أول دفعة وتمثل مليونى جرعة خلال شهر من الآن بعد تسلم المادة الخام التى تم الحصول عليها، مشيرة إلى أن هناك إقبالا على تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز مع وجود زيادة فى تسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا.