عبد العاطى يشهد علي الطبيعة إزالة عدد من التعديات على نهر النيل...

- إزالة ٤٣٥٧ حالة تعدى على النيل خلال الموجة ال ١٧ للازالات منذ مارس الماضي .. ولا زالت الموجة مستمرة

- إزالة ٦٢ الف حالة تعدى على نهر النيل تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل"

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى أعمال الإزالات التي تتم على نهر النيل في نطاق القاهرة الكبرى ، حيث تم ازالة عدد ٨ حالات تعدى على نهر النيل بالقناطر الخيرية وكذا تنفيذ عدد ١٢ قرار ازالة بجزيرة الزمالك ، وأشاد الدكتور عبد العاطى بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة واجهزة الدولة المختلفة وخاصة شرطة البيئة والمسطحات في تنفيذ الإزالات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل تنفيذ الموجة ال ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تأتي استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ، والتي تم إطلاقها اعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٠ ، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي ٤٣٥٧ حاله تعدي علي مساحة ٦٤٨ ألف متر مربع تقريباً (١٥٤ فدان) ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن ، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الي "نيل بلا تعديات".

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه وفي إطار إهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص علي الحفاظ الدائم عليه .. فقد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعايه السيد/ رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يزيد عن ٦٢ ألف حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه ، مؤكداً أن المتابعه والتصدي والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكافة المخالفين وتقليص الفجوه بين المزال والمحرر.

وفي ضوء توجيهات الدكتور عبد العاطى بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها .. فقد قامت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل حيث تم إزالة عدد ٤ حالات تعدي بمركز الباجور بمحافظة المنوفيه بمسطح ١٢٢ متر مربع ، وعدد ٥ حالات تعدى بمركز طوخ وعدد ٤ حالات بمركز القناطر الخيريه بمحافظة القليوبيه بمسطح اجمالى ٢٤١ متر مربع ، كما تم تنفيذ عدد ١٧ قرار إزالة بمحافظة أسيوط عبارة عن مباني وأسوار وغرف وردم باجمالي ٢٠٠٠ متر مربع ، وإزالة عدد ٣ مخالفات بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمساحه قدرها ٧١ متر مربع ، وتنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة ردم بخور جزيرة الحمودي بمحافظة قنا ، وتنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة بمحافظة الدقهلية بمساحة ٦٠٠ متر مربع