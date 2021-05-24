اليوم .. قطع المياه عن 12 منطقة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إن المياه ستنقطع عن مناطق: "شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الاخضر بحرى وقبلى – حى بولاق الدكرور – المنشية – غطاطى – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل"، من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 8 من صباح غد الثلاثاء

وأرجعت شركة مياه الشرب سبب الانقطاع إلى حدوث تسريب بمحبس 1000 مم، مما يستلزم تغييره، ووصلة بطول 4 متر خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسى، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.