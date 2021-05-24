صور.. استرداد 187 فدانا لأراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تابع شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية نتائج الموجة 17 بمركز ومدينة القنطرة غرب، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف الأحد الموافق 23 مايو.





ووفقا لبيان محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، شن مركز ومدينة القنطرة غرب حملة مكبرة بقرية الرياح لإزالة التعديات على 187 فدانا لأراضى ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور العميد أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، واللواء طاهر سليم مساعد مدير الأمن، وذلك بالتعاون مع مركز الشرطة بالقنطرة غرب.



وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن 60 فدانا عبارة عن تقسيمات وأسوار غير مكتملة بمنطقة الاتحاد التابعة لقرية الرياح.



كما تم إزالة التعديات على مساحة 55 فدان عبارة عن مزارع سمكية وغرف للمعيشة وتمت الإزالة بمنطقة زراعة 3 بجمعية على بن أبى طالب بقرية الرياح.



كما تم تنفيذ الإزالة للتعدى بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة 17 فدانا عبارة منزل غير مكتمل البناء وأسوار من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء.



وشدد محافظ الإسماعيلية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أى متعدى على أراضى ملك للدولة مؤكدا على أنه لا تهاون فى استعادة هيبة الدولة ومحاسبة أى مخالف، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة ورصد أى حالة تعد أو مخالفة من كل الوحدات المحلية.