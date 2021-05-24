اليوم.. إطلاق التطبيق الإلكترونى لمبادرة «اتكلم عربى»

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق "اتكلم عربى" اليوم الإثنين تحت شعار "اتكلم عربى وعيشها مصرى"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.





وسبق أن قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن مبادرة "اتكلم عربى" تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة، موضحة أن إطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة يتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة فى أى مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا. فيما قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، إن دار نهضة مصر أعدت ونفذت التطبيق بالتعاون مع وزارة الهجرة، إذ يعرض التطبيق محتوى يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم مثل استخدام مفهوم التحفيز Gamification والذكاء الاصطناعى Artificial Intelligence، وذلك لضمان تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لديه.

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