القوى العاملة: تعيين 2.079 شابًا فى المنوفية بينهم 19 من ذوى القدرات

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2.079 شابًا، من بينهم 19 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن تسجيل 5.032 شابًا باحثًا عن العمل.





وأشار سعفان، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ 9 عمال، منها 8 آلاف جنيه منح مولود لـ 4 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 9 آلاف جنيه. وأوضح على حامد الزقم، مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 1973 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة. وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 853 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 103 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 313 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضرًا للمنشآت المخالفة.

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