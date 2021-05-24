سفير مصر بروسيا: الاستئناف الكامل لحركة الطيران بين البلدين «تطور إيجابى»

جدة - نرمين السيد - وقال السفير إيهاب نصر فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية إن "مصر أكبر دولة ترتبط بروسيا عبر الرحلات الجوية"، مشيرا إلى أن حركة الطيران بين البلدين الجسر الأهم، للتواصل بين الشعبين رغم الظروف الخاصة التى يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا.
وأضاف: "ما زالنا نعكف على تحديد عدد الرحلات، وننسق مع اللجنة الوطنية الروسية المسؤولة عن تنظيم الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا لخصوصية الظرف الحالى فى العالم أجمع" .
وفيما يتعلق بالتنسيق بين البلدين لمواجهة وباء كورونا، أوضح السفير المصرى فى روسيا أن هناك تعاونا مكثفا بشأن جهود مكافحة الوباء، لافتا إلى "أن هناك تنسيقا لا يزال جاريا بشأن توفير جرعات من لقاح "سبوتنيك v" الذى أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا".
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