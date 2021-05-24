سعفان: تطوير آليات العمل لتقديم الخدمات على أكمل وجه

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة سرعة الانتهاء رقمنة كافة الأعمال التى تقوم بها الإدارات والمديريات فى مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التى يتم التعامل فيها مع جهات معنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لكافة ملفات الوزارة فى مختلف المجالات.





جاء ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد سواء بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها أو بمنشأت القطاع الخاص على مستوى المحافظات.

وأكد الوزير ضرورة متابعة رؤساء الإدارات المركزية لمستوى أداء الإدارات المناظرة لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات مع العمل على تحسين مستوى أدائها، وتطوير آليات العمل بما يحقق مستوى الأداء المطلوب مما يساهم فى تقديم كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة ومديرياتها على أكمل وجه.

وفى هذا الإطار وجه الوزير، بالحفاظ على الانضباط فى أداء الأعمال، مشدداً على ضرورة الابتكار والإبداع فى تأديتها، مع الإخلاص فى تنفيذ تلك الأعمال.

كما وجه الوزير، بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تجديد الشهادات الصحية لمرضى الأمراض المزمنة والوقوف على حالتهم الصحية.