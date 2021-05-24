المجلس القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية التسجيل بلقاح كورونا

يطلق المجلس القومي للمرأة، غداً الثلاثاء ٢٥ مايو ٢٠٢١ حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة فى الفترة من ٢٥ - ٢٧ مايو ٢٠٢١ .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا ستنطلق فى جميع المحافظات لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح من خلال مشاركة رائدات المجلس والمتطوعين و عضوات وأعضاء الفروع بالمحافظات، بالإضافة إلى استقبال فروع المجلس القومي للمرأة فى المحافظات السيدات الراغبات فى الحصول على اللقاح لمساعدتهن فى تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة، كما يتم استقبال المكالمات لتسجيل البيانات للراغبات فى الحصول على التطعيم والاستفسارات من خلال الخط المختصر ١٥١١٥.

وأشارت إيزيس محمود المديرة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس، أن الحملة تستهدف الوصول إلى السيدات في القرى و النجوع وكذلك المناطق النائية فى جميع المحافظات لتوعيتهن بأهمية الحصول على اللقاح و تعريفهن بالاجراءات و المعلومات المطلوبة للتسجيل الصحيح ، موضحة أنه سيسبق الحملة اعداد تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والشباب المتطوعين وعضوات واعضاء الفروع بالمحافظات سيتناول شرح أهمية الحصول على اللقاح من النواحي الصحية و التعريف بالتسجيل الاليكتروني على موقع وزارة الصحة، بالإضافة إلى ربط السيدات الراغبات في التسجيل بقاعدة بيانات شاملة تمهيدا لتسجيلهن على الموقع للحصول على اللقاح ومتابعتهن.

يذكر أن المجلس القومي للمراة أطلق هذه المبادرة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس ، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع ، ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية تتضمن عدداً من التنويهات يتم بثها عبر المحطات الإذاعية المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعى لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.