انقطاع المياه عن فيصل والهرم وبعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: ( شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الاخضر بحري وقبلي – حي بولاق الدكرور – المنشية – غطاطي – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل)، وذلك من الساعة 8 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 8 من صباح غدا الثلاثاء الموافق 25/5/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي حدوث تسريب بمحبس 1000 مم، مما يستلزم تغييره، ووصلة بطول 4 أمتار خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسى، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء غد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.