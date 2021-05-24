القوى العاملة تناقش الموازنة العامة للوزارة..اليوم

/632222/القوى-العاملة-تناقش-الموازنة-العامة-للوزارةاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من المقترحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب،حيث تعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عاد عبد الفضيل عياد، اجتماعها لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، كالاتي:

 ديوان عام وزارة القوى العاملة .  المركز القومي لدر اسات السالمة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.  مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

لجنة الصناعة

كما تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعها،لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022K ،بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدين، ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.

البيئة والطاقة

كما تعقد لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله اجتماعها، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ، فيما يخص وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها:  ديوان عام الوزارة.  الهيئة المصرية العامة للبترول.  جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

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وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على قانون العلاوة، كما شهدت الجلسة اليوم، الإشادة بدور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الأثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.