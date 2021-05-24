/632224/طقس-اليوم-الإثنين-عودة-درجات-الحرارة-للإرتفاع-والقاهرة-32-درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وليلا حالة الطقس، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.