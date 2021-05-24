نقل صالح جمعة الى المستشفي..تفاصيل

نقل صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، والأهلي السابق، إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونشر ناشيء الزمالك عبدالرحمن جمعة، الشقيق الأصغر، صورة لشقيقه، وهو مستلقي على سرير بأحد المستشفيات، دون أن يوضح ما هي إصابته، أو مما يعانيه لاعب سيراميكا الحالى.

ونشر عبدالرحمن جمعة، صورة شقيقه صالح جمعة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. فسخ تعاقد بسبب عدم الالتزام يذكر أن صالح جمعه قادما من النادي الأهلي إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة إنتقال حر بداية من الموسم الماضي بعد فسخ تعاقد مع النادي الأهلي بالتراضي بسبب أزماته المتكررة وعدم التزامه

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