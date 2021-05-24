/632226/قانون-إلغاء-الحبس-للغارمين-والغارمات-على-طاولة-تشريعية-النواب-اليوم

تستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة بعض طلبات الاحاطة والمقترحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد اللجنة التشريعية اجتماعها، لنظر مشروعي قانونين على النحو التالي:

قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

الأول: مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، و60 نائبا بما يعادل أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

قانون الغاء حبس الغارمين والغارمات

الثاني: مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و 60 نائبا،أكثر من عشر عدد أعضاء، بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة، حقوق الانسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الخطة والموزانة

وتستأنف لجنة الخطة والموزانة برئاسة النائب فخري الفقي،عقد اجتماعها اليوم الاثنينن لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و بعض الجهات التابعة لها، وهي المركز الاقليمي لتعليم الكبار والهيئة القومية لمحو الامية والاكاديمية المهنية للمعلمين للسنة،2022/2021.

العلاقات الخارجية

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة النائب كريم درويش ، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2021/2022 ،فيما يخص "وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج".