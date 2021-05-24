/632228/الذهب-يرتفع-4-جنيهات-وعيار-24-يسجل-924-جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تداولات اليوم الاثنين، ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات، ليسجل لذهب 808 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 693 جنيها. عيار 21 سجل 808 جنيهات. عيار 24 سجل 924 جنيها. الجنيه الذهب6464 جنيها. أونصة الذهب 1884 دولار.

ارتفاع الذهب العالمي

وارتفعت أونصة الذهب عالميًا بمستهل جلسات تداول هذا الأسبوع إلى مستويات 1884 دولار، بعد أن أغلق السوق على سعر متوسط سعر 1881 دولار بتداولات الجمعة بختام جلسات الأسبوع المنقضى.

وسجلت أونصة الذهب مستوياتها المرتفعة عقب هبوط واضح للدولار وعوائد السندات الأمريكية وبيانات اقتصادية سلبية مطلع هذا الشهر من الصين واليابان وبريطانيا.

الذهب أمس الأحد

بينما أعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراط، في الصاغة بدون المصنعية، 922 جنيها أمس الاحد، أما العيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر، 807 جنيهات، والعيار 18 قيراط، 692 جنيها وهى نفس اسعار مساء السبت.

استقرار الذهب عالميًا

وواصل سعر الذهب عالميا استقراره مساء اليوم الأحد عند اسعار إغلاق البورصات مساء الجمعة.

ولكن يتوقع خبراء المال اتجاه المعدن الأصفر نحو الصعود مع عودة البورصات والأسواق المالية العالمية للعمل بسبب تراجع مؤشر الدولار وترنح عائدات السندات الأمريكية والتى يتم تداولها قرب أدنى مستواياتها في أربعة اسابيع، بالاضافة للخسائر التي تتكبدها العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين، مع غموض الفيدرالى الأمريكى حول من موعد رفع الفائدة وسط تصريحات تستهدف طمأنة الأسواق من تضخم وشيك.

الفرصة للوصول لحاجز 1900 دولار

وأكدت تقارير صحفية متخصصة أن أمام المعدن الأصفر الفرصة للوصول لحاجز 1900 دولار للأوقية خاصة مع تسجيل الذهب ارتفاعات قوية خلال شهر مايو الجاري .