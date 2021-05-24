قمة الجولة..تشكيل الزمالك والمصري في الدوري

/632230/قمة-الجولةتشكيل-الزمالك-والمصري-في-الدوري

يحل نادي الزمالك اليوم في تمام التاسعة مساء ضيفا ثقيلا على نظيره المصري البور سعيدي في قمة الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز , في مباراة كلاسيكية لن تخلو من المتعة والإثارة ,على استاد الإسكندرية، خاصة أن الأبيض يدخل المباراة منتشيًا بعد الفوز القاتل الذى حققه أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف في الدقيقة +90 عن طريق اللاعب الشاب أسامه فيصل ، فيما حقق المصرى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دن رد في أخر مباراياته.

يدخل نادي الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، نجح في الفوز في 15منها وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدفا كأقوى خط هجوم في المسابقة ، فيما منيت شباكه بـ 16 هدفا،بينما ياتي المصرى البورسعيدى في المركز الثالث برصيد 39 نقطة،جمعها من 23 مباراة، فاز في 10 وخسر 4 مواجهات، وتعادل في 9 مباريات ,ونجح المصرى البورسعيدي في إحراز 29 هدفا، فيما استقبلت شباكه 18.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :

خط الدفاع: محمد عبد الشافي"شيفو" - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبدالرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: التونسي سيف الدين الجزيري.

معنويات مرتفعه للمصري

في المقابل يدخل على ماهر ورفاقه المباراة بمعنويات مختلفة بعد الفوز الغالى والثمين في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بهدف دون رد ليرتفع رصيده للنقطة ال39 في المركز الثالث خلف الأهللي ثانيا برصيد 41 نقطة ولكن له مباريات مؤجلة.

ويسعى على ماهر، المدير الفني للمصرى، إلى استكمال المسيرة الإيجابية التي حققها فريقه في المباريات السابقة وخطف الوصافة من النادي الأهلي مع الأخذ في الاعتبار المؤجلة للمارد, كما يسعى المصري البور سعيدي إلى ايقاف سلسلة انتصارات الفارس الأبيض في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم على ستاد الاسكندرية .

تشكيل المصري المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض النادي المصرى البورسعيدي المباراة بالتشكيل التالي : احمد دعدور في حراسة المرمى

خط الدفاع: كريم العراقى وأحمد شوشة وعمرو موسى وحسن على.

وفى الوسط: سعيدو صنبورى وفريد شوقى وإيزى إيميكا وأحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد، وفى الهجوم اوستن اموتو