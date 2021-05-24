«قومى المرأة» يطلاق حملة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - يطلق المجلس القومى للمرأة، غدا الثلاثاء، حملة طرق الأبواب، تستمر لمدة 3 أيام بجميع المحافظات لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.





وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى تصريح اليوم الإثنين، إلى أن الحملة ستنطلق فى جميع المحافظات لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح من خلال مشاركة رائدات المجلس والمتطوعين وعضوات وأعضاء الفروع بالمحافظات.

وأوضحت مايا أن فروع المجلس القومى للمرأة فى المحافظات ستستقبل السيدات الراغبات فى الحصول على اللقاح ، لمساعدتهن فى تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة، كما يتم استقبال المكالمات لتسجيل البيانات للراغبات فى الحصول على التطعيم والاستفسارات من خلال الخط المختصر 15115.

من جانبها، قالت إيزيس محمود المديرة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس إن الحملة تستهدف الوصول إلى السيدات فى القرى والنجوع، وكذلك المناطق النائية فى جميع المحافظات لتوعيتهن بأهمية الحصول على اللقاح و تعريفهن بالإجراءات والمعلومات المطلوبة للتسجيل الصحيح.

وأوضحت أنه سيسبق الحملة تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والشباب المتطوعين وعضوات وأعضاء الفروع بالمحافظات سيتناول شرح أهمية الحصول على اللقاح من النواحى الصحية والتعريف بالتسجيل الإلكترونى على موقع وزارة الصحة، بالإضافة إلى ربط السيدات الراغبات فى التسجيل بقاعدة بيانات شاملة تمهيدا لتسجيلهن على الموقع للحصول على اللقاح ومتابعتهن.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة أطلق هذه المبادرة فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات ،بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع، ويأتى ذلك أيضا بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية تتضمن عددا من التنويهات يتم بثها عبر المحطات الإذاعية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.