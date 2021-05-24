هيئة الدواء تبحث سبل الحصول على دواء آمن مع شركات المستحضرات الحيوية

جدة - نرمين السيد - عقدت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، بهيئة الدواء المصرية، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع مجموعة من الشركات المنتجة للمستحضرات الحيوية.





يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية لفتح مجال للتواصل مع الشركات، وتقديم كل سبل الدعم لشركات الأدوية من صناع المستحضرات الحيوية للحصول على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية مما يعود بالنفع على المواطن المصرى. جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات من المقرر أن تعقدها الهيئة مع الشركات بهدف بناء جسر للتعاون بين الهيئة كسلطة رقابية خدمية وبين صناع الدواء فى مصر ويتم ذلك من خلال تقديم الدعم الفنى للشركات فى كل خطوة من الخطوات بدءا من تقديم المشورة العلمية ووصولا لتوفير المستحضرات بالسوق المصرية ومعرفة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لضمان سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل وتقييم المتغيرات والإفراج الخاصة بتوافر المستحضرات الحيوية بالسوق المصرية.

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