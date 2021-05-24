بدء جلسة النواب لمناقشة الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، المقدم من الحكومة.





ووفقا لجدول الأعمال، تستعرض الجلسة اليوم 32 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء. وشهد المجلس أمس الموافقة النهائية على قانون العلاوة الدورية، فضلًا عن استعراض دور القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية.

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