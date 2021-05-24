القوى العاملة: تحرير 152 محضرا لمنشآت تخالف الإجراءات الاحترازية من كورونا بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2079 شاباً، من بينهم 19 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5032 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير، فى بيان، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ 9 عمال ، منها 8 آلاف جنيه منح مولود لـ 4 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 9000 جنيه .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير- عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 1973 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 853 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 103 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 313 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضراً للمنشآت المخالفة .