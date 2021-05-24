وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني بعمان سبل إحياء عملية السلام

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بعمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات القضية الفلسطينية والسُبل الكفيلة بإحياء عملية السلام.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتى في إطار التنسيق والتشاور المُستمر مع الأشقاء في الأردن.
كان شكري قد توجه أمس الأحد إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .
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