وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني بعمان سبل إحياء عملية السلام

بحث وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الاثنين، بعمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات القضية الفلسطينية والسُبل الكفيلة بإحياء عملية السلام.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتى في إطار التنسيق والتشاور المُستمر مع الأشقاء في ‫الأردن.

كان شكري قد توجه أمس الأحد إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .