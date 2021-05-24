تاج الدين: توفير اللقاحات ملحمة وطنية فى وقت يعانى فيه العالم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن حالات الشفاء الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا عالية جدا، والآن الكثير من الحالات إما بسيطة أو متوسطة، وإنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض فى عدد الحالات المصابة، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية فى الآونة الأخيرة بدأت تأتى بثمارها فى انخفاض عدد الحالات وخاصة الحالات الحادة والشديدة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اليوم الإثنين، خلال مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية إكسترا نيوز، إن منظومة اللقاحات فى مصر، وصناعة اللقاحات، كانت منظومة قومية كبيرة، ساهمت بها الدولة كلها، من أول الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وكل الجهات المعنية، وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، وكانت ملحمة وطنية حتى نحصل على اللقاحات فى وقت كانت الإتاحة العالمية للحصول على اللقاحات قليلة جدا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنه أصبح هناك استجابة أكبر من المواطنين للتطعيمات، كما أنه يجب أن تصل الرسالة إلى جميع المواطنين إن هذه التطعيمات ذات فائدة كبيرة، وتعود على المواطنين وعلى الوطن أجمعه بالخير، لأن بها 3 أهداف محددة، الهدف الأول منها هو تقليل معدل الإصابات، أما الهدف الثانى هو أن كيمياء الفيروس الموجودة فى المجتمع تتحول إلى أعراض مرضية أقل، والفائدة الكبيرة من تلك التحصينات هو إن الحالات الحادة والشديدة والتي ينتج عنها دخول المستشفيات والرعاية المركزة ونسب الوفيات، تقل بنسبة كبيرة نتيجة للتطعيمات تزيد عن 85%، مشيرا إلى أن التطعيمات مع الإجراءات الاحترازية فى منتهى الأهمية، لأن الإثنين معا يكمل كل منهما الأخر فى الحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن انتشار عدد مراكز التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا فى كل المواقع فى مصر، يساعد فى تسهيل عملية الحصول على اللقاح، من خلال التسجيل ثم الحصول على اللقاح بجرعتيه الأولى والثانية، وتحديد الموعد الثانى بعد إعطاء الجرعة الأولى يسير بطريقة منظمة للغاية، وتساعد كثيرا على الاستجابة من المواطنين للتلقيح.