وزير الرى يشارك فى حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالقاهرة الكبرى

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى أعمال الإزالات التي تتم على نهر النيل في نطاق القاهرة الكبرى، حيث تم إزالة عدد 8 حالات تعدٍ بالقناطر الخيرية و 12 قرار إزالة بجزيرة الزمالك .

وأشاد عبد العاطى بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة المختلفة، وخاصة شرطة البيئة والمسطحات في تنفيذ الإزالات.

وصرح عبد العاطى، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل تنفيذ الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تأتي استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتباراً فى مارس الماضى ، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي 4357 حالة تعدٍ علي مساحة 648 ألف متر مربع تقريباً (154 فدانا)، ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن ، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الي "نيل بلا تعديات".

وأوضح عبد العاطى، أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص علي الحفاظ الدائم عليه .. فقد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل فى يناير2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك للحد من انتشار التعديات علي المجرى، أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يزيد عن 62 ألف حالة تعدٍ حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل، مؤكداً أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكافة المخالفين وتقليص الفجوه بين المزال والمحرر.

وفي ضوء توجيهات وزير الرى بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها .. فقد قامت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ بمركز الباجور بمحافظة المنوفيه بمسطح 122 متر مربع، و5 حالات تعدٍ بمركز طوخ و4 حالات بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبيه بمسطح اجمالى 241 متر مربع ، كما تم تنفيذ 17 قرار إزالة بمحافظة أسيوط عبارة عن مباني وأسوار وغرف وردم باجمالي 2000 متر مربع ، وإزالة 3 مخالفات بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمساحه قدرها 71 متر مربع ، وتنفيذ 7 قرارات إزالة ردم بخور جزيرة الحمودي بمحافظة قنا ، وتنفيذ 4 قرارات إزالة بمحافظة الدقهلية بمساحة 600 متر مربع.