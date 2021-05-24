/632241/سامح-شكري-من-الأردن-التصدي-للمارسات-الإسرائيلية-ضد-فلسطين-ضرورة

بحث وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات القضية الفلسطينية والطرق الكفيلة لإحياء عملية السلام.

معاناة إنسانية تسببت بها إسرائيل

وقال سامح شكرى، إنه ينقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله، معبرا عن عمق العلاقات بين البلدين، حيث إنها تتسم بالتنسيق الوثيق. وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدى، أن معاناة إنسانية تسببت بها المواجهة بين حماس وإسرائيل، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الأردن للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني، والإدارة الأمريكية الراهنة لها تصريحات من أجل العمل على حل الدولتين، وعلينا وضع الآليات اللازمة للتنسيق. وتابع وزير الخارجية: "يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى.. ونريد وضع آليات مع الشركاء الدوليين سعيا لحل القضية الفلسطينية ". وتحدث سامح شكري، عن ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض العملية السلمية.

بلورة موقف فاعل في مواجهة موقف إسرائيل

ونقلًا عن وزارة الخارجية الأردنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح الاثنين، يأتي لقاء الوزيرين للتأكيد على أهمية استمرار التواصل مع المجتمع الدولي لبلورة موقف فاعل في مواجهة هذه الممارسات وتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة.

مباحثات مُعمقة مع الأردن

وتتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية.

توفير المُناخ المُلائم لإعادة الإعمار

كما تتضمن الزيارة بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.