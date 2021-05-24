بحث عدد كبير من أصحاب السيارات، عن طرق الاستعلام على مخالفات المرور 2021 إلكترونيًا، حيث يأتي الأمر لتجنب التكدس والازدحام بمقرات الإدارة العامة للمرور في ظل انتشار كورونا.

خدمات نيابات المرور إلكترونية

وقدم الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة التابع لوزراة الداخلية خدمات نيابات المرور، ومنها الاستعلام على مخالفات المرور المسجلة على رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة. كما يمكنك الاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة، وذلك برقم السيارة والرقم القومي.

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2021:

دخول الموقع الرسمي للنيابة العامة بالضغط هنـــــــــا. الضغط على خدمات نيابات المرور. اختيار كلمة "استمرار" الموجودة أسفل أيقونة "استعلامات". اختيار ما ترغب الاستعلام عنه سواء "مخالفات رخص المركبات"، أو "مخالفات رخص القيادة". يشترط للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، أن تكون الرخص مطورة "التي تحتوي علي الرقم القومي". أما الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم من خلال رقم الرخصة سواء المطورة او غيرها. كتابة البيانات الخاصة برخصة القيادة، من "الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص"، ثم الضغط على إجمالي المخالفات. يظهر على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة. تقوم بتحديد طلب استخراج شهادة بالغرامات. يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق. قم باستكمال تسجيل البيانات الشخصية. تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونية عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.