/632229/عمرو-عزت-القضية-الفلسطينية-أمن-قومي-ومصر-لن-تتخلي-عنها-فيديو

أكد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب أصدرت بيان شكر للقيادة السياسية على جهودها لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنها تتابع عن كثب الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني وحالات التوتر فى قطاع غزة.

مصر والقضية الفلسطينية

وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن تنسيقية شباب الأحزاب تثمن جهود الدولة فى وقف إطلاق النار بدون شروط، لافتًا إلى أن الدولة تدعم وبشكل كامل القضية الفلسطينية، لإيجاد حل شامل وعادل يضمن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، كما إنها ليست قضية للشعب الفلسطينى فقط، إنما قضية أمن قومي مصري.

المقررات الشرعية والأمم المتحدة

وتابع النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، قائلًا:” إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعت المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية لايجاد حل جذري لوقف إطلاق النار، ولمعاناة الشعب الفلسطيني التي تمتد منذ عام ١٩٤٨، كما دعت المجتمع الدولي لسرعة التدخل لوضع حلول تضمن الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني، فى إقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، طبقا للمقررات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، والتي تكفل حق الجميع فى العيش بأمن وسلام.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تعتبر القضية الفلسطينية الأولي على مائدتها السياسية، لافتا إلي أن الصراع بين الفلسطينين والكيان الصهيوني لن يتوقف إلا بتدخل دولي، بما يضمن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني فى إقامة دولته.

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ولفت النائب عمرو عزت حجاج، إلي مشاركة تنسيقية شباب الاحزاب فى توصيل هدية الرئيس للشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، لتقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينين جراء القصف العشوائي.