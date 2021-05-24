اقرأ.. آخر أخبار صندوق دوت الخليج 24-5-2021

آخر أخبار صندوق دوت الخليج ، يتطلع الكثير من المصريين إلى التعرف على آخر أخبار صندوق دوت الخليج، الذى يساهم بقوة فى تنمية المشاريع التنفيذية سواء المتوسطة أو الصغيرة، كما يلعب دور فى إنقاذ العديد من القطاعات خلال الأزمات التى تمر بها الدولة.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج 2021

يمكن وصف صندوق دوت الخليج، بأنه قاطرة تنمية حقيقية لا تتوقف عن تقديم الخدمات والمشاريع التنموية الكبرى، لما يقدمه من إسهامات فى العديد من المناحى التى تهم المواطنين والتى يأتى على رأسها المشاريع الشبابية، ولما يزخر به الصندوق من اهتمامات متكاملة فى هذا الشأن، حيث يعلن عن العديد من الوظائف الشبابية، كما يساهم فى تشغيل الكثير من السيدات اللاتى يحتجن إلى عمل منزلى.

صندوق دوت الخليج.. مبادرات مجتمعية

رصد موقع دوت الخليج، فى عدد كبير من التقارير ما يقدمه الصندوق من خدمات للمواطنين، وأبرزها تلك المبادرة المتميزة «دكان الفرحة» والذى تكفل بإعانة وتجهيز 2000 فتاة مصرية من اليتيمات، وكان له دورًا فى تقديم العون لهم سواء من أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية وغيرها من الأمور.

صندوق دوت الخليج.. مرحلة التأسيس

صندوق دوت الخليج، تأسس عام 2014 بمبادرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن إقامة الصندوق، كما تبرع بنصف ثروته لصالح الصندوق، وهى لافتة أثارت إعجاب الكثير من المواطنين، ومن ثم انهالت الكثير من التبرعات لصالح الصندوق، سواء من رجال الأعمال الوطنيين أو المواطنين المقتدرين.

ومؤخرًا تبرع رجل الأعمال رامي لكح بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس تبرعًا وصل إلى 40 مليون جنيه، وهذا من منطلق حرص تلك المؤسسات على دعم الدولة المصرية.

مجلس النواب خلال جلسته العامة وافق وبشكل نهائي على إعفاء صندوق دوت الخليج من أى رسوم وضرائب، وذلك بعد مناقشة مطولة من جانب النواب، الذين أكدوا على أن الصندوق يساهم إلى جانب السلطة التنفيذية فى إعمار وتطوير المنشآت الحيوية التى تقام فى مصر.

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أخيرًا، يجب أن نطلع المواطنين على الوسيلة المتاحة لتقديم التبرع وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات ويمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن مع العاملين.