/632232/مستهل-تعاملات-جلسة-الاثنين-ارتفاع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13299 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.

إيقاف التداول على 29 سهمًا

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة. في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

تباين تعاملات الداخليين والمساهمين

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 2 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك، 105 ألف سهم، 79986 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

واشترت إدارة شركتي إيديتا للصناعات الغذائية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 200 سهم، 25347 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم.

الذهب والبورصة

فيما واصل سعر الذهب عالميا استقراره مساء الأحد عند اسعار إغلاق البورصات مساء الجمعة.

ولكن يتوقع خبراء المال اتجاه المعدن الأصفر نحو الصعود مع عودة البورصات والأسواق المالية العالمية للعمل بسبب تراجع مؤشر الدولار وترنح عائدات السندات الأمريكية والتى يتم تداولها قرب أدنى مستواياتها في أربعة اسابيع، بالاضافة للخسائر التي تتكبدها العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين، مع غموض الفيدرالى الأمريكى حول من موعد رفع الفائدة وسط تصريحات تستهدف طمأنة الأسواق من تضخم وشيك .