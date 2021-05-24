/632233/أهم-مباريات-اليوم-الأثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأثنين العديد من المباريات المهمة في الدوري المصري أبرزها مباراة المصري والزمالك في قمة الجولة الـ 24 من الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ستاد الاسكندرية وإليكم جدول المباريات والقنوات الناقله لها.

مباريات الدوري المصري

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والتي ستلعب في الاسكندرية, في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة, عبر قناة On Time Sport HD, ويأمل فريق الزمالك البقاء على قمة الدوري المصري, مستغلا غياب النادي الأهلي, حيث يحتل الزمالك قمة جدول الدوري المصري الممتاز, برصيد 51 نقطة، متفوقًا على الأهلي ثاني جدول الترتيب بعشر نقاط غير أن الأخير له 4 مباريات مؤجلة، بينما فريق المصري البورسعيدي يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة في حالة الفوز يستطيع التفوق على الأهلي.

مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة والتي ستلعب في الإسماعيلية, في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة, عبر قناة On Time Sport HD2, ويدخل الإسماعيلي اللقاء محتلا المركز الرابع عشر برصيد 26 نقة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، فيما يتواجد مصر المقاصة بالمركز السادس برصيد 33 نقطة.

كأس سويسرا

وسيلعب اليوم أيضا مباراة سانت جالن ولوزين, ضمن منافسات بطولة كأس سوسيرا, على ملعب سويس وانكدورف, وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.