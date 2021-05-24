اتحاد الكرة يرفض مقترح عودة الجماهير..تفاصيل

/632235/اتحاد-الكرة-يرفض-مقترح-عودة-الجماهيرتفاصيل

رفض اتحاد الكرة مقترح تواجد الجماهير في المباريات المتبقية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز, وذلك لعدة أسباب اهمها هو زيادة عدد الأصابات بفيروس كورونا المستجد واستمارار انتشار الفيروس, إلى جانب التخوف من عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتخوف من اعتراض بعض الأندية بحضور جماهيرها في مباريات دون أخري.

واستقر اتحاد الكرة على لعب المباريات المتبقية من منافسات الدوري المصري الممتاز بدون حضور الجماهير، وذلك لتطبيق الشروط الكاملة التي تم وضعها في بداية الموسم بخصوص حضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز.

الجبلاية ترفض حضور الجماهير

وأوضح مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه من المرجح بدأ تجربة حضور أعداد قليلة من الجماهير لمباريات كأس مصر والسوبر المحلي في ظل انتشار فيروس كورونا، مع البدء في الموسم الجديد بتطبيق حضور عدد معين من الجماهير لمباريات الدورى بشروط معينة علي رأسها أن يكون المشجع الذى يحضر حاصلا علي لقاح فيروس كورونا.

وكان هناك اقتراح في الفترة الماضية بعودة الجماهير للملاعب بحضور 10 من سعى الملعب وجماهير صاحب الأرض فقط ولكن قوبل المقترح بالرفض من اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة .