/632236/البرلمان-يحيل-32-تقريرا-باقتراحات-من-الأعضاء-للحكومة-لاتخاذ-اللازم-بشأنها

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ٣٢ تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي

وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:

1. العضو/ علي بدر، بشأن استكمال رصف طريق قرية منشأة كساب بقرية قلة بطول (2) كم مركز أهناسيا – محافظة بني سويف.

2. العضو/ إبراهيم نظير عبد الرحيم، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتى تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015.

3. العضوين/ زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن توفير خدمات الشهر العقاري بمكتب بريد تيدة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

4. العضو/ أحمد أبو حتة، بشأن إنشاء مبني على مساحة (500) متر تابعة لوزارة العدل بجوار البنك الأهلي شارع النزهة – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

5. العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء محكمة وشهر عقاري بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

6. العضو/ نادر الخبيري، بشأن إعادة رصف طريق مصر/ أسيوط الزراعي من المنيب إلى مدينة الواسطي.

7. العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن رصف طريق الشركة الرابط بين محافظتي الشرقية والدقهلية.

8. العضو/ محمد محمود عبد القوي، بشأن رصف طريق 3 كم من كوبري الخواجات التابع لقرية الصالحية مركز الفيوم حتى طريق أسيوط الغربي.

9. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل مستشفى علوان بمركز ومدينة أسيوط إلى مستشفى مركزي (ب) – محافظة أسيوط.

10. العضو / إبراهيم أبو شعيرة، بشأن سرعة نقل محرقة النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الشيخ زويد بمدينة الشيخ زويد إلى خارج الحيز السكنى – محافظة شمال سيناء.

11. العضو / أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مستشفى مركزي – مركز الفتح – محافظة أسيوط.

12. العضو / أحمد عبد السلام قورة، بشأن إعادة تشغيل مستشفى دار السلام المركزي – محافظة سوهاج.

13. العضو / سليمان وهدان، بشأن إنشاء مستشفى مركزي أو مستشفى عام في مركز صان الحجر – محافظة الشرقية.

14. العضو / رفعت ضاوى، بشأن إعادة فتح مستشفى مطر طارس المتميز بمحافظة الفيوم.

15. العضو / إيناس عبد الحليم، بشأن تعاقد وزارة الصحة مع مراكز العلاج الإشعاعي الخاصة لتوفير أجهزة العلاج الإشعاعي للسرطان بمراكز الأورام بأسعار مناسبة.

16. العضو / حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن إنشاء محطة تنقية ومعالجة لمياه الشرب بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية.

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17. العضو / عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطتي رفع صرف صحي (الوبورات – منشية البكرى) بحى ثان المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

18. العضو / إيهاب عبد العظيم، بشأن رفع كفاءة الطاقة الانتاجية لمحطة مياه جزيرة شارونة مركز مغاغة – محافظة المنيا.

19. العضو / أحمد عبد السلام قورة، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى (البلابيشى، وأولاد سالم، والخيام، وقرى العرب الشرقية، من النفق حتى الخزان) - مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

20. العضو / فايزة صالح، بشأن عمل محطتي معالجة صرف صحي بناحية (قرية محلة فرنوى – مركز شبراخيت، ناحية قرى غرب مدينة إيتاى البارود) وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية الهوانم مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

21. العضو / تامر عبد القادر، بشأن تخصيص شريحة للشباب الغير قادرين على توفير سعر وحدات الإسكان الاجتماعي.

22. العضو/ رزق جالى نصر الله، بشأن إنشاء كوبري سيارات علوي بمدخل مركز الضبعة طريق إسكندرية / مطروح.

23. العضو/ عبد الله أحمد عبدالله، بشأن عمل نزلة من على الطريق الدائري أمام قرية أبو سنه اتجاه مصرف اسكندر – محافظة القليوبية.

24. العضو/ أسامة فتحى عبدالرحمن، بشأن إنشاء نفق يخدم جميع قرى الوحدة المحلية ببلتان، وإكياد دجوى، والعمار الكبرى – محافظة القليوبية.

25. العضو/ مجاهد نصار، بشأن تطوير محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

26. العضو/ درويش مرعي، بشأن مد خط النقل العام من مدينة قليوب إلى مدينة السادس من أكتوبر، يبدأ من مدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

27. العضو/ محمد إسماعيل، بشأن إنشاء كوبري مجهز بسلم كهربائي لعبور المشاة على مزلقان محطة قطار أبيس – محافظة الإسكندرية.

28. العضو/ لطفى شحاته، بشأن إعادة تطوير رصيف سكة حديد بقرية شيبة – محافظة الشرقية.

29. العضو/ رقية عبد العزيز، بشأن تفعيل الوحدة الطبية لمرضى التصلب المتعدد بمستشفى سوهاج الجامعي.

30. العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة تمريض للبنين في قرية السلام – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

31. العضو/ درويش مرعي، بشأن دعم مستشفى حميات مدينة قليوب – محافظة القليوبية بوحدة أكسجين مركزي متكامل.

32. العضو/ خالد عبد الوهاب محمدين، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمدينة فرشوط – محافظة قنا على مساحة 20 ألف متر ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).