/632237/إعادة-إعمار-غزة-حماس-تتمسك-بأموال-المساعدات-وإسرائيل-تقاتل-لمنعها

11 يومًا فقط من الحرب على غزة وفلسطين ربما كفيلة لشهور في إعادة الإعمار والعودة مرة أخرى إلى طبيعتها، تهافتت عدد من الدول العربية إلى توفير مساعدات مالية وغذائية ولكن من سيستلمها وكيف ستصل وعبر من؟

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه من الضروري التأكد من عدم وصول مساعدات غزة إلى حماس، مضيفا أن الأموال ستوجه إلى السلطة الفلسطينية والهيئات المستقلة.

إسرائيل تسعى لعدم توصيل الأموال إلى حماس

فيما أكد عدة مسؤولين في إسرائيل سعيهم إلى منع وصول مساعدات إعادة اعمار القطاع إلى يد حماس، التي ستستعلها في إعادة تسليح نفسها بعد جولة القتال الأخيرة.

كيف سمنع حماس من استعمال المساعدات؟

وقال يسرائيل كاتس، وزير المالية وعضو حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "نحن بحاجة إلى أن التنسيق مع الولايات المتحدة واللاعبين الآخرين، لنرى كيف سمنع حماس من استعمال المساعدات".

طرق تمنع وصول مواد إعادة الإعمار للحركة

بينما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس لإيجاد طرق تمنع وصول مواد إعادة الإعمار للحركة.

ويتهم مسؤولون إسرائيليون الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بسحب أموال إعادة الإعمار من صراعات سابقة لبناء وحفر أنفاق تحت قطاع غزة، وإنتاج صواريخ.

حماس تتمسك بأموال التبرعات

في الجهة الأخرى، تتمسك حماس بحصولها على الأموال ساعية إلى توجيه كافة المساعدات التي قد تأتي من الخارج عبر قنواتها، ما يعطي مؤشرا مبكرا، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال" على مدى صعوبة عملية إعادة إعمار غزة.

خالد مشعل يعلق

وكان خالد مشعل، أحد كبار مسؤولي حماس ورئيس الحركة في الخارج، قال في تصريحات سابقة "نحن نفضل أن يتم توجيه مساعدات إعادة إعمار غزة من الدول إلى قنواتنا مباشرة".

هنية يدعو الخيرين

بينما دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، قبل أيام الدول العربية والخيرين إلى إعادة إعمار القطاع، متوجها بالشكر إلى إيران على مد الحركة بالصواريخ، ومساعدتها، بحسب تعبيره.