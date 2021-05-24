/632238/ايه-فوزي-مصر-هي-الداعم-الأول-للقضية-الفلسطينية-منذ-بدايتها-فيديو

وجهت النائبة اية فوزي عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثمنة جهوده في التوصل لإتفاق لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة والذي يعتبر نجاح كبير للدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسي بكل كفاءة واقتدار.

ايه فوزي: مصر داعمة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها

وأضافت النائبة ايه فوزي أن العالم كله على وعي كامل بدور مصر القوي في جميع القضايا الإقليمية والعربية، مؤكدة على ان القضية الفلسطينية، تعتبر قضية أمن قومي للمصريين، والإهتمام الحالي الذي نراه حاليا من قبل مصر بالقضية ليس جديد، حيث أنها كانت الداعم الاول للقضية منذ بدايتها.

وأشادت عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليومن دولار لإعادة إعمار غزة، ودعمها بعد الخراب التي تسببت فيه قوات الإحتلال الإسرائيلي، فضلا عن فتح معبر رفح وإرسال شاحنات إغاثية للفلسطينيين.