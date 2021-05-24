/632239/عقب-وصوله-لقطر-الأهلي-يؤدي-مرانه-الأول-استعدادا-لمباراة-نهضة-بركان-المغربي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب جامعة قطر «3»، في بداية استعداده لمباراة نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمفترض إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم بقطر.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الأهلي من فندق الإقامة في السادسة والنصف بتوقيت قطر «5.30 بتوقيت القاهرة»؛ لخوض أول مران للفريق بعد وصول البعثة إلى الدوحة قادمة من جنوب إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من١١ ساعة تخللها ساعه ترانزيت داخل مطار أسوان الدولي.

الأهلي يجري مسحة طبية بعد الوصول لقطر

وعقب الوصول إلى فندق الإقامة أجرت البعثة مسحة طبية خاصة بفيروس كورونا وفقا للبروتوكول المتبع والمحدد من قبل الاتحاد الإفريقي ضمن برنامج الفريق قبل خوض المران الأول.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نهضة بركان يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة ، فيما كان الفريق قد حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق صن داونز الجنوب إفريقي ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال .

موجهات الأهلي والترجي

وسبق وتواجه الفريقان 16 مرة في بطولة دوري أبطل ،استطاع الأهلي تحقيق الفوز فى ست مباريات (من بينها ثلاث مرات في ستاد رادس )، بينما كان الفوز حليف الترجي في ا4 مواجهات، فى حين جاء التعادل فى ست لقاءات. وكانت المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018 والذي فاو الأهلي في لقاء الذهاب هنا في القاهرة بنتيجة 3:1 بينما نجح الفريق التونسي في قلب الطاولة في مباراة الإياب وحقق الفوز ب3:0 ليحقق لقب البطولة على حساب النادي الأهلي